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Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi

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Zonguldak'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, ekipler tarafından patlayıcı ile imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocakları ile ilgili çalışma yaptı ve 4 kaçak ocak tespit edildi. Ocağa baskın yapan ekipler, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirdi. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılıp imha edildi. Ele geçirilen malzemeler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Zonguldak'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, ekipler tarafından patlayıcı ile imha edildi.

DHA

Etiketler Zonguldak kaçak maden ocağı
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