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  3. 04 Kasım 2019 15:47

Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını kırıp, yaktılar

Mardin'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı. Olay anı ise cep telefonuna kaydedildi.

Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını kırıp, yaktılar
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Olay, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'ndeki Yayla ve Özgür sokakta meydana geldi. Kaçak tüketimi önlemek için yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarından 4'ü, kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı sonra da ateşe verildi. Kullanılamaz hale gelen panoların alev alev yandığı anlar ise bazı mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi. Dicle Elektrik ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hasar tespitinin ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.



DHA

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mardin , kaçak elektrik
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