Kaçakçılık çetesine büyük darbe !

Suç çetelerine ve terör örgütlerine sahte pasaport düzenleyen çete 40 farklı ülkeye ait 169 pasaport ve 125 kimlik kartıyla ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen son zamanların en önemli sahte pasaport ve göçmen Kaçakçılığı operasyonunda, suç çetelerine, kaçak göçmenlere ve DAEŞ, PKK ile FETÖ gibi örgütlerine sahte pasaport düzenlediği belirlenen 6 kişilik bir şebeke çökertildi. Operasyonda çok sayıda sahte ve çalıntı kimlik kartı ile pasaport ve belge ele geçirildi.

AVRUPA'YA GEÇİŞ SAĞLANMIŞ

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte pasaport ve belge üreterek, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçıran bir çeteyi belirleyince teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda çetenin özellikle Suriye, Irak, Afganistan gibi savaş bölgelerinden ülkemize giren yabancılara belge hazırladığı tespit edildi. Araştırmalar, şebekenin son zamanlarda sahte pasaport ve belge yapımında karşılaşılan en uzman grup olduğu belirlendi. Şebekenin, Avrupa'ya kaçacak olanlara, pasaport, Avrupa ülkesine ait çipli kimlik belgesi, uçak bileti ile hatta sahte oturma izni belgesi bile düzenlediği anlaşıldı. Şebekenin bunu yaparken farklı yöntemler izlediği tespit edildi.

ÇETE ELEBAŞI DA YAKALANDI !

Kimliği belirlenen, aralarında şebeke liderinin de bulunduğu şebeke üyelerinin yakalanması için operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli 9 adreste düzenlenen baskınlarda aralarında, İran, Irak ve Suriye Vatandaşlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çete elebaşı Ömer A.H.'nin de yer aldığı öğrenildi.

Baskın yapılan şebeke üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda 40 farklı ülkeye ait 169 pasaport ve 125 kimlik kartı ile sahte silikon mühür ele geçirildi. Ele geçirilen pasaport ve kimlikler arasında Türk vatandaşlarına ait çalıntı belgeler olduğu da tespit edilirken pasaportlardan 46'sı, kimlik kartlarının ise 34'i hakkında Interpol'ün çalıntı bildirimi yaptığı belirlendi.

10 BİN DOLARA...

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulanan şüphelilerin, çalıntı kartlardaki kişilerle, müşterilerini eşleştirdiği belirlendi. Çetenin, belgelerdeki fotoğrafları tek tek kontrol ettiği, müşterilerine en çok benzeyen kişiye ait kartı yada pasaportu düzenlediği öğrenildi. Bir kişiyi, oluşturulan sahte belgelerle tamamen farklı bir kişilik haline getiren çetenin kartlardaki çiplerde bile değişiklik yaptığı polis tarafından tespit edildi.edildi. Bir kişiye sahte kimlik ve pasaport kazandırmanın bedelinin ise 10 bin dolar olduğu öğrenildi.

Polisin çalışmalarında çetenin göçmen kaçakçılarına kazandırılan sahte belge piyasasının önemli kısmını elinde tuttuğu belirlendi. Çete üyelerinin terör örgütü DAEŞ, PKK ve FETÖ üyelerine, cinayet ve benzeri suçlardan aranan zanlılara dahi kimlik ve kaçak belge temin ettiği iddia edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çeteden sahte belge alan şüphelilerle ilgili Emniyetin farklı birimlerinin de çalışma yürüteceği öğrenildi.