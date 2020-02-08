Kaçakçılıkta inanılmaz yöntem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da talimatları doğrultusunda, özellikle sınır kapılarındaki modernizasyon ve dijitalleşme çalışmaları, yasa dışı ticari faaliyetlerin engellenmesine, ülke güvenliğini ya da nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerini tehdit edecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine büyük katkı sağladı.

Gümrüklerde x-ray taramalarının çoğaltılması, Bakanlık bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve 32 NARKOKİM Birimi kurulması denetimlerde etkinliği artırdı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, geçen yıl yapılan denetimlerde ilginç ve şaşırtıcı yakalamalar ortaya çıktı.

Gürcistan'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırda yapılan aramada, yemek dolabındaki pizza kutularının içine gizlenmiş 2 bin 500 su kaplumbağası yakalandı. Kaplumbağalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Bir başka olayda, Medine'den Türkiye'ye seyahat eden bir yolcunun valizi risk analizi sonucu x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan aramada 93 adet farklı boy ve ebatlarda, gümrüklenmiş değeri 319 bin 312,07 lira olan toplam 353,73 metre işlenmiş yılan derisi ele geçirildi.

Ukrayna’dan Esenboğa Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajında da 68 kunduz postu ile 60 tilki postu yakalandı.

İstanbul Havalimanı uluslararası kargo terminalinde gerçekleştirilen risk analizi sonucu da kontrole tabi tutulan bir pakette bin 217 kilogram pangolin kabuğu yakalandı. Bu kabukların bazı ülkelerde şifalı olduğuna inanıldığından yaklaşık değerinin 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUDA REKOR YAKALAMA

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyon sonucu Türkiye havalimanlarında bugüne kadar yapılan en büyük miktardaki uyuşturucu yakalamasına da 2019'da imza atıldı.

Yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu kadar, cinsi de dikkati çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen maddenin, yeni nesil uyuşturuculardan Kratom maddesi olduğu tespit edildi. Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı belirlenen madde, Türkiye’de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri tarafından ele geçirildi.

Rekor yakalamaya konu toplam 1745 kilogram Kratom cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 70 milyon olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU HAPLARI ÇOCUĞUNUN MONTUNUN ASTARINA SAKLADI

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelince yolcu salonu bagaj x-ray noktasında yapılan kontrollerde de ilginç bir olaya rastlandı. İran uyruklu yolcunun kızı üzerinde yüzeysel arama esnasında, giydiği pembe renkli montun astarına 1490 uyuşturucu hap gizlendiği belirlendi.

Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen sebze yüklü tır şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde malzeme dolabında bulunan yangın tüpünün olması gerekenden farklı bir yoğunlukta bulunduğu anlaşıldı. Açılan 3 yangın tüpünde toplam ağırlığı 14 bin 28 gramı bulan eroin yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen kamyon ve römork riskli görüldü ve kontrol edildi. Aracın römorkunun ön duvarına sonradan yapılmış zula tabir edilen bölmede vakumlanmış şeffaf poşetler içinde toplam 64 paket esrar ele geçirildi.

BACAĞINDAKİ PROTEZDEN YARARLANARAK KOKAİN KAÇIRMAK İSTEDİ

Sao Paulo'dan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere İstanbul'a gelen Letonya uyruklu bir şahıs da şüpheli davranışları nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerince aramaya tabi tutuldu. Sağ bacağı protezli şahsın, sol bacağına sarılı vaziyette 1045 gram kokain taşımaya çalıştığı belirlendi.

İran'dan Türkiye’ye gelen bir şahsın Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan üst araması esnasında ise kazağının altında yer alan kahverengi korse içinde, vücuduna iple bağlanarak sarılmış 349,67 gram metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın tayt şeklindeki içliğinin altında da kalçasının üzerine sarılmış 370,21 gram metamfetamin hidroklorür bulunduğu belirlendi.

RİCKY ADLI DEDEKTÖR KÖPEK ZULAYI BULDU

Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen Sırbistan pasaportlu şahsın aracı şüphe üzerine dedektör köpek ile arandı. "Ricky’’ isimli köpeğin araçtaki stepne ve cam silecek kollarının altındaki plastik muhafazaya aşırı tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, plastik muhafazanın boşluğunda 18 silindir paket içinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aynı sahada bir tırda ise narkotik dedektör köpekleri "Venüs" ve "Ricky" marifetiyle yapılan aramada da köpeklerin duş teknelerinin bulunduğu bölgeye tepki vermeleri üzerine, taban kısımda zula olarak tabir edilen bölmede 936 pakette eroin bulundu.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araçta yapılan arama ve kontrollerde ise bu kez başrolde "Benga" ve "Maske" isimli narkotik dedektör köpekler de yer aldı. Köpeklerin, aracın bagaj bölgesine aşırı tepki vermesi üzerine buradaki LPG yakıt tankı sökülerek çıkarıldı. Söz konusu bölgede 40 paket eroin ele geçirildi.

AFYON SAKIZINI HALIYA VE AYAKKABIYA SAKLADILAR

İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen ve İngiltere'ye gideceği beyan edilen tırda gerçekleştirilen kontrol sonucu 137 kilogram uyuşturucu bulundu. Afyon sakızı cinsi uyuşturucunun şeffaf paketler içinde halılar arasına gizlendiği tespit edildi.

Yine İran'dan Türkiye'ye gelmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan İran uyruklu şahsın üst aramasında ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş prezervatif ve şeffaf poşetler içinde iki paket Afyon sakızı ele geçirildi.

ZULADAN STERLİN ÇIKTI

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir minibüsün iç yan kısımlarına gizlenmiş şeffaf poşetlerde sarılı desteler halinde 626 bin İngiliz sterlini ile 16 bin İskoç sterlini bulundu.

ABD'den İstanbul'a gelen gemide yüklü konteynerde yasal yüklerin arasına gizlenmiş silah ve mühimmat da ele geçirilen kaçak eşyalar arasında yer aldı.

Adana Havalimanı'nda ise Suriye uyruklu yolcunun valizinde 6 küçük koyu renkli, 10 büyük gri renkli sikke, 1 kırmızı damgalı yüzük, 1 turuncu damgalı kolye "tarihi eser" oldukları gerekçesiyle denetime takıldı. Tanzim edilen ekspertiz raporunda 6 bronz sikkenin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.