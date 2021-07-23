  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kaçan kurbanın peşinden giden gençten acı haber

Kaçan kurbanın peşinden giden gençten acı haber

Kaçan kurbanın peşinden giden gençten acı haber

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktıKaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı3. Sayfa

BAKAN KOCA: ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onur Alp Eker'in vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DHA-AA

Etiketler ankara kurbanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Skandal görüntüler: Yasağa rağmen nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Fit görünümü ile dikkat çeken 54 yaşındaki Salma Hayek'in sırrı
Dünyada eşi benzeri yok: Duyan geliyor...
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulund
Dikkat! Meteoroloji'den 'sarı ve 'turuncu' uyarı: İşte bölge bölge hava durumu
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden yeni görüntüler