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Kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik felç

Kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik felç

İstanbul'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'nin üzerine çıktı.

İstanbul'da "kademeli normalleşme"ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk arttı.

Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 18.35 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

Etiketler kademneli normalleşme trafik trafik istanbul
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