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Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı serbest bırakıldı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’ye yönelik ifadeleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtuluş, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler kadıköy belediyesi Ahmet Kurtuluş
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