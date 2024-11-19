Kadıköy Belediyesi'nde 1 dakikalık grev

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle grev kararı alan Kadıköy Belediyesi işçilerinin bu kararı sadece 1 dakika sürdü.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece yarısı toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesindeki uzlaşı eksikliği sebebiyle grev kararı aldıklarını duyurdu. “Bu iş yerinde grev var” pankartını belediye binasına asan işçiler, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi, iştirak şirketi KASDAŞ ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ifade etti. Çam Ay, bu nedenle işçilerin grev kararı aldığını vurguladı.

19 Kasım gece yarısını bir dakika geçe Kadıköy Belediyesi’nden işçilere, “Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır” mesajı gönderildi. Bu gelişme üzerine işçiler, sendika temsilcileri ile anlaşma detaylarını öğrenmeye çalışsa da net bir bilgiye ulaşamadı.