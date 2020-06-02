Kadıköy'de ABD'deki protestolara destek!

ABD’nin son dönemde karşılaştığı en büyük protesto gösterileri devam ederken, Kadıköy boğa heykelinin bulunduğu noktada da bir grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

500'DEN FAZLA POLİS GEÇİT VERMEDİ

Eylemcilerin protestoyu izinsiz bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından 500’den fazla polis etkinliğe geçit vermedi.

ABD'DEKİ GÖSTERİLER YEDİNCİ GÜNÜNDE

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu 7. gününde kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı.



Kadıköy’de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale



Emniyet ekiplerinin önlemleri kapsamında alanda zırhlı araçların da olması dikkat çekti.



İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Eylemcilerin polisin müdahalesi sonrası Kadıköy’deki sokak aralarına kaçtığı gözlemlendi.



Olay sebebiyle Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde trafik sıkışıklığı oluştu.