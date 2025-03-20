Kadıköy’de büyük protesto! Sokaklar Tencere tava sesleriyle çınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenler İstanbul Kadıköy'de buluştu. Evlerindeki vatandaşların da sokakta yürüyenlere tencere tava çalarak destek verdiği görüldü.

İstanbul Kadıköy’de binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen protestoda İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte ekonomik kriz, adaletsizlik ve baskı politikaları protesto edildi.

Saat 19.00’dan itibaren Yoğurtçu Parkı’nda toplanmaya başlayan yurttaşlar, sloganlarla yürüyüşe geçti. Katılımın her geçen dakika arttığı eylemde, “Geçinemiyoruz”, “İnsanca yaşam istiyoruz” ve “Bu düzen değişmeli” sloganları atıldı.

Eyleme birçok sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcisi destek verdi. Protestoda, yüksek enflasyon, işsizlik ve artan yaşam maliyetine dikkat çekerek hükümeti istifaya çağırdı. Güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu bölgede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, eylemin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.