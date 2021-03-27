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Kadıköy'de ''İstanbul Sözleşmesi'' eylemi

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Kadıköy'de toplanan çok sayıda kadın, kararı protesto etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini protesto etmek için çok sayıda kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı.

Göstericiler, alana ses sistemi sokmak ve aranmadan girmek isteyince polis ekipleriyle aralarında gerginlik çıktı. Eylemcilerin ses sistemini alana sokmasının ardından protesto gösterisi yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine tepki gösteren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.  

Etiketler istanbul sözleşmesi kadıköy eylem protesto
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