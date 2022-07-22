Kadıköy'de metrobüste yangın paniği
Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı.
İstanbul Acıbadem'de metrobüsün arka kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı.
SEFERLER AKSADI
Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.
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