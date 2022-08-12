  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadıköy'deki izinsiz gösteri için istenen ceza belli oldu

Kadıköy'deki izinsiz gösteri için istenen ceza belli oldu

Kadıköy'deki izinsiz gösteri için istenen ceza belli oldu

Kadıköy'deki DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı izinsiz gösteri ile ilgili iddianame hazırlandı.

İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 2’si tutuklu 25 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 25 kişinin 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Kadıköy'de 12 Haziran 2022 pazar günü izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 70 kişi yakalanmış, 45 kişi serbest bırakılırken 25 kişi adliyeye sevk edilmişti.

İkisi tutukla 25 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Polise direndiği için tutuklanan 2 sanık için 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzinsiz gösteriye katılan 23 sanığın ise 3'er yıla kadar hapsi talep edildi.

SALİHA AYDENİZ'İN DOSYASI TBMM'DE

Gösteride bir polis memuruna tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salihe Aydeniz’in ise dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlanmış, dosya TBMM'ye gönderilmişti.

Etiketler kadıköy gösteri izin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti
İstanbul'da korkutan görüntü: Kilometrelerce uzaktan bile görüldü
Acun Ilıcalı'nın minik kızı Yasemin artık bir genç kız
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''
2 bin 300 yıllık dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisinin sırrı çözüldü
Bir bu eksikti! İstanbul'da yayılan sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı
e-Devlet sisteminde 2 yeni uygulama
Galatasaray'da Gomis için karar verildi
Eski kimlik ve eski ehliyetler için geri sayım başladı