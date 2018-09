Kadın amigo takımı için eşinden boşandı !

Spor Toto 1. Lig’e bu yıl yükselen Hatayspor’un kadın amigosu Songül Taşdelen, bordo beyazlı renklere olan aşkı yüzünden eşinden boşandı. Hatayspor sevgisi 16 yaşındayken başlayan 46 yaşındaki Songül Taşdelen, 30 yıldır Hatayspor tribünlerinde amigoluk yapıyor.



Hatay’da oynanan maçların yanı sıra deplasman maçlarını da kaçırmayan ’Amigo Songül’, Hatayspor’un en fedakar taraftarı olarak tanınıyor. Hataysporlu futbolcular tarafından da çok sevilen Songül Taşdelen, tribünler haricinde birçok antrenmanda da takımını yalnız bırakmıyor. Takımda bulunan tüm futbolcuların doğum günlerini de kutlamayı ihmal etmeyen Amigo Songül, karşılıksız sevgisiyle futbol tribünlerine neşe saçıyor.





Hatayspor sevgisi ağır bastı

Eşiyle bu tribünlerde tanıştığını ifade eden Songül Taşdelen, “Yıllardır bu tribündeyim. Geldiğimde 16 yaşındaydım. Hatayspor’u bir sevgi ile sevdim. Eşimle burada tribünde tanıştık. Evlendik, ondan sonra eşim bana dedi ki maçlara gidebilirsin. Ben 3 aylık hamileyken, ayrıldık. Bir kızım var, eşim kızımı aldı. Hatayspor sevgisi daha çok ağır bastı. Bu tribünler benim her şeyim. Bu tribünler olmazsa ben de olmam. Bugün Hatayspor varsa ben varım. Hatayspor yoksa, yokum. Hiçbir deplasmanı kaçırmadım. Hatayspor’u çok seviyorum” dedi.

31 Asi Gençlik Taraftar Derneği’ni kuran ve Türkiye’de tek kadın taraftar dernek başkanı olan Amigo Songül, “Türkiye’de tek bayan taraftarlar dernek sahibiyim. Hedefim buydu zaten. İstediğime, hedefime ulaştım. Hatayspor’umu çok seviyorum” dedi.







"Hatayspor formasını üstümden hiç çıkarmam"

Hatayspor aşkının 16 yaşında başladığını söyleyen Amigo Songül, Hatayspor’un kendisi için bir baba, bir anne, bir kardeş ve bir eş olduğunu ifade etti. Bir ağabeyi vasıtasıyla bu renklere aşık olduğunu vurgulayan Songül Taşdelen, “Benim bir gün moralim çok bozuktu. Mehmet Deviren isimli bir ağabeyimiz beni bir maça aldı. İşte beraber gittik bir defa. Artık arkası geldi. Yani bu bir sevgi oldu, aşk, bir meşgale. Herkesin bir sevgilisi olur, benim de bir sevgilim Hatayspor. Hatayspor benim için bir anne, bir baba, bir kardeş, bir eş yani ne diyeyim anlatamam ifade edemem, Hatayspor sevgisi başka. Bu formayı hiç üstümden çıkarmam. Bütün Hatay bilir” dedi.







"Hataysporluluğum kimseyle mukayese edilemez"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın herkese kendisini gerçek bir Hataysporlu olarak tanıttığını söyleyen Songül Taşdelen, “Hataysporluluğumu kimseyle mukayese edemezsiniz. Ben Hatayspor’u çok seviyorum. Her deplasmanda da varım. İnşallah bu sene en iyi yerlerde olacağız” dedi.



"Ben Hatayspor için bir maskotum"

Tribündeki ilk zamanlarında zorluk yaşadığını ifade eden Amigo Songül, 30 yıldır tribünde olduğunu ve tüm Hatay’ın artık kendisini kabullendiğini söyledi. Songül Taşdelen, “Ben ilk zamanlarda çok tepki aldım, bayan olur mu tribünde? Bayanın ne işi var tribünde? Bayan amigo olur mu bilmem, olur neden olmasın. Yani herkesin sevdiği bir iş var. Ben de bu işi seviyorum. Amigoluğu seviyorum. Hatayspor’u seviyorum. Beni bütün Hatay kabullendi artık. Ben Hatayspor için bir maskotum artık” açıklamalarında bulundu.







"Şampiyonluk geldi, düştüm bayıldım"

Adana’da deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Songül Taşdelen, Hatay’da oynanan maçların yanı sıra deplasman maçlarını da kaçırmadığını söyledi. Çanakkale’de maça gittiklerini anlatan Songül Taşdemir, "Tarsus’tan sürekli gol haberi geliyor. Yalvarıyorum Hatayspor şampiyon olsun diye. Demir üzerinde duruyorum. O anda Hatayspor gol attı. Haklı bir gol değil ofsayttı ama hakem golü verdi. Şampiyonluk geldi. O an düştüm bayıldım. Dilimi yuttuğumu söylediler daha sonra. Arkadaşım ’ölüyordun’ dedi. Ölsem de gam yemezdim, o anda Hatayspor şampiyon olmuştu. Hatayspor’un bir maskotuyum artık" diye konuştu.