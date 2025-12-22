''Kadın cezaevine baskın'' iddiası ortalığı karıştırdı! Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na askeri baskın düzenlendiği, hükümlü ve tutukluların tehdit edildiği iddialarını yalanladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulara askeri baskın yapıldığı iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu kaydetti. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan koğuşların 36 kişi kapasiteli olduğu, dönemsel yoğunluk nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabildiği, 19 Aralık 2025 itibarıyla kurumda toplam bin 453 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu, B-3 ve B-4 koğuşlarının silahlı terör örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar olduğu, her iki koğuşun toplam mevcudunun, diğer koğuşların ortalama sayısının altına düştüğü aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Bakırköy Cezaevi'nde 19 Aralık günü askeri baskın yapıldığı', '19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda siyasi tutukluların kaldığı koğuşlara robokoplu askerlerle baskın düzenlendiği', 'Tutuklu ve hükümlülerin 'Devletin büyüklüğünü böyle göreceksiniz' şeklinde tehdit edildiği' ve 'Gerçekleştirilen koğuş değişikliğinin geçmişte yaşananlara bilinçli bir gönderme taşıdığı' yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan koğuşlar genel olarak 36 kişi kapasiteli olup, dönemsel yoğunluklar nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabilmektedir. 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kurumda toplam bin 453 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. ?B-3 ve B-4 koğuşlarının silahlı terör örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar olduğu, söz konusu tarih itibarıyla her iki koğuşun toplam mevcudunun, diğer koğuşların ortalama sayısının altına düştüğü görülmüştür. ?Bu çerçevede, ceza infaz kurumu içerisindeki koğuş yoğunluklarının dengelenmesi amacıyla, B-4 koğuşunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, B-3 koğuşuna nakledilmesine karar verilmiştir. Nakil kararı tutuklu ve hükümlülere bildirilmiş, eşyalarını hazırlamaları istenmiştir. ?İnfaz koruma memurlarının refakatinde gerçekleştirilen bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, tutuklu ve hükümlülere yönelik hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Koğuş değişikliği süreci sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. ?Koğuş değişikliğinin gerçekleştirildiği alanlar dahil olmak üzere ceza infaz kurumunun ortak kullanım alanları kamera sistemi ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. ?Gerçekleştirilen nakil işleminin 'Hayata Dönüş Operasyonu' ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler; insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. ?Sonuç olarak, söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların tamamı asılsızdır"

İHA