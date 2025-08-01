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Kadın çocuk doktoruna parayla bebek aldığı iddiasıyla gözaltı!

Kadın çocuk doktoruna parayla bebek aldığı iddiasıyla gözaltı!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, parayla bebek aldığı iddia edilen çocuk doktoru Ş.D.E. (57) gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırılan kadın doktorun 2022 yılında evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak talebinin reddedildiği öğrenildi.

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ş.D.E.'nin, evli olmayan çiftin 21 Temmuz'da dünyaya gelen bebeğini, annesi Ö.K.'den para karşılığı aldığı öne sürüldü. Evinde bakıcı tutan Ş.D.E.'nin, 30 Temmuz'da bebeği kucağından düşürdüğü iddia edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebek, bakıcısı tarafından hastaneye getirilip, solunum rahatsızlığı olduğu söylendi. Bebeğin vücudundaki yara izlerini fark eden bir hemşire, durumu hastane başhekimine bildirdi. Bunun üzerine bebek, görevli doktor Ş.D.E. tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.D.E.'nin sevk yazısına da 'Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm' notu düştüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ş.D.E. gözaltına alınırken, Sağlık Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.

EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞ

İlk ifadesinde bebeğin annesine bir miktar harçlık ve yol parası verdiğini söylediği belirtilen Ş.D.E.'nin, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri, bebeğin annesi Ö.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hekim hakkında bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili ortaya çıkan iddialar üzerine başlatılan adli süreç kapsamında ilgili hekim gözaltına alınmış ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüzce açığa alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma süreci devam etmekte olup, gelişmeler müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan çocuk doktoru Ş.D.E., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.D.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ORTADA BİR İNSAN TİCARETİ YOK'

Ş.D.E., çıkışta Kuşadası Adalet Sarayı önünde avukatı Yunus Usta ile açıklama yaptı. Soruşturmanın insan ticaretiyle başladığını belirten Avukat Usta, "Kamuoyu da bu yüzden yaşananları farklı algıladı. Ancak Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, nihai kararlarında ortada bir insan ticaretinin olmadığını, doktor hanımın tamamıyla çocuk edinmek kastıyla hareket ettiğini gördü. Sonucunda da tutuklama olmadan serbest kaldı. Ortada kesinlikle bir insan ticareti yok. Yasal olmayan bir eylem yok. Sadece kazayla bir çocuğun düşmesi ve hastaneye götürülmesi var. Sonuçta savcılık gerekli araştırmayı yaptı ve ortada insan ticareti gibi bir durumun olmadığına kanaat getirdi" dedi.

'ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİM'

Kuşadası'nda 5 yıldır çalıştığını, 32 yıldır da çocuk doktorluğu yaptığını söyleyen Ş.D.E. ise "Kuşadası halkı beni gayet iyi tanır. Çocuklara gösterdiğim sevgi ve özeni gayet iyi biliyorlar. 2007 yılında 7 aylık erkek evladım karnımda öldü. Sonra evlat edinmek istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsüm oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı oldu. Ben de çocuğun hayatına dokunmak istedim. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı ama orada da hekim olduğum için müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım. Böyle şeyler yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

ÇOCUĞUN ANNESİ YAKALANDI

Öte yandan, çocuğunu parayla sattığı ileri sürülen anne Ö.K. ise Amasya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö. K.'ya da ev hapsi verildiği öğrenildi. 

DHA

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Etiketler Aydın kuşadası kadın doktor çocuk doktoru
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