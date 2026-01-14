  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadın Girişimci Ece Bahar Ünal’ın English Call ile Pazara Girişi Dikkat Çekti

Kadın Girişimci Ece Bahar Ünal’ın English Call ile Pazara Girişi Dikkat Çekti

Kadın Girişimci Ece Bahar Ünal’ın English Call ile Pazara Girişi Dikkat Çekti
Güncelleme:

Eğitim sektöründe uzun yıllardır yöneticilik ve kuruculuk deneyimi bulunan Ece Bahar Ünal, yeni markası English Call Education ile pazara güçlü bir giriş yaptı.

Daha önce İstanbul’da birçok dil kursunun kuruluş ve yapılanma süreçlerinde aktif rol alan Ünal’ın bu hamlesi, sektörde tecrübeye dayalı yeni bir marka yatırımı olarak değerlendiriliyor.

Eğitim çevreleri, Ünal’ın geçmişte farklı markalarda kuruculuk yapmış olması ve birçok kurumun açılış sürecini üstlenmiş deneyimli bir isim olarak bu projeyi hayata geçirmesini, English Call Education’ın sağlam bir altyapı ve bilinçli bir yapılanma üzerine kurulduğunun göstergesi olarak yorumluyor.

İstanbul merkezli olarak yapılanan English Call Education, klasik kurs anlayışının ötesine geçen, planlı, ölçeklenebilir ve markalaşma odaklı bir yapı hedefiyle yol alıyor. Sektör temsilcilerine göre bu girişim, yalnızca yeni bir okul açılışı değil, uzun vadeli bir marka yapılanması olarak konumlanıyor.

Kadın girişimciliğinin eğitim sektöründeki güçlü örneklerinden biri olarak gösterilen Ece Bahar Ünal’ın bu adımı, iş dünyasında da yakından takip ediliyor. English Call Education’ın önümüzdeki dönemde sektörde daha sık adından söz ettirmesi bekleniyor.

Advertorial

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı!
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti
80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti
Etiketler English Call Education
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar bastırdı, bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi Kar bastırdı, bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta! Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta! Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinde son durum görüntülendi Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinde son durum görüntülendi İstanbul Kadıköy'de korkutan yangın: 1’i ağır 8 yaralı var! İstanbul Kadıköy'de korkutan yangın: 1’i ağır 8 yaralı var! Duayen isim hakkında skandal iddia: ''Kalçası kırıkken sahneye çıkardılar!'' Duayen isim hakkında skandal iddia: ''Kalçası kırıkken sahneye çıkardılar!'' Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın! Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi! Kurt, vaşak... Türkiye'nin yaban hayatı yiyecek arayışında kameralara yansıdı! Kurt, vaşak... Türkiye'nin yaban hayatı yiyecek arayışında kameralara yansıdı!