Kadın Girişimci Ece Bahar Ünal’ın English Call ile Pazara Girişi Dikkat Çekti

Eğitim sektöründe uzun yıllardır yöneticilik ve kuruculuk deneyimi bulunan Ece Bahar Ünal, yeni markası English Call Education ile pazara güçlü bir giriş yaptı.

Daha önce İstanbul’da birçok dil kursunun kuruluş ve yapılanma süreçlerinde aktif rol alan Ünal’ın bu hamlesi, sektörde tecrübeye dayalı yeni bir marka yatırımı olarak değerlendiriliyor.

Eğitim çevreleri, Ünal’ın geçmişte farklı markalarda kuruculuk yapmış olması ve birçok kurumun açılış sürecini üstlenmiş deneyimli bir isim olarak bu projeyi hayata geçirmesini, English Call Education’ın sağlam bir altyapı ve bilinçli bir yapılanma üzerine kurulduğunun göstergesi olarak yorumluyor.

İstanbul merkezli olarak yapılanan English Call Education, klasik kurs anlayışının ötesine geçen, planlı, ölçeklenebilir ve markalaşma odaklı bir yapı hedefiyle yol alıyor. Sektör temsilcilerine göre bu girişim, yalnızca yeni bir okul açılışı değil, uzun vadeli bir marka yapılanması olarak konumlanıyor.

Kadın girişimciliğinin eğitim sektöründeki güçlü örneklerinden biri olarak gösterilen Ece Bahar Ünal’ın bu adımı, iş dünyasında da yakından takip ediliyor. English Call Education’ın önümüzdeki dönemde sektörde daha sık adından söz ettirmesi bekleniyor.

