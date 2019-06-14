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  3. 14 Haziran 2019 09:45

Kadın kaptana 5. uzaklaştırma kararı

Türkiye'nin en genç kadın kaptanı unvanının sahibi Aybike Alev Yanar (35) hakkında, eski sevgilisi iş adamı Serhat Akpınar'ı rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi.

Kadın kaptana 5. uzaklaştırma kararı
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Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, kaptan Aybike Alev Yanar (35) bir süre duygusal birliktelik yaşadığı Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı iş adamı Serhat Akpınar'ı (55) rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alındı. Daha önce 3 günlük zorlama hapsine karar verildiği halde ikinci defa 3 günlük zorlama hapis cezası alan Yanar'a, İstanbul Aile Mahkemesi'nce daha önce 4 defa uzaklaştırma kararı verilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra mahkeme kararına muhalefet eden Yanar, iddiaya göre, Akpınar'a son iki aydır tehdit mesajları göndermeye devam etti. İddiaya göre Yanar, 'Ancak engellersin ezik', 'Bu sadece küçük bir uyarıydı', '.. Ne yapsam acaba? Öyle 6 yıl aptal yerine koyup köşeye saklanmak yok', 'Sana söylemiştim, artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ya benim hayatımı toparlayacaksın ya da ben seninkini dağıtacağım' diye tehdit mesajları gönderdi.

RAHATSIZ ETMEYECEK

Mahkeme daha önce 10 ay uzaklaştırma kararı verilen Yanar'a 5'inci kez uzaklaştırma kararı verdi. Yanar'ın 3 ay süreyle Serhat Akpınar ve eşi Tomur Akpınar'a yaklaşmaması kararlaştırıldı. Yanar, çifte şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmayacak. Ev ve işyerine yaklaşmayacak ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek.

Sabah

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