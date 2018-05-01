SON DAKİKA
İHRACAT RAKAMLARI BELLİ OLDU
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
Rezalet ! Gerçek ameliyat sonrası ağrıları artınca ortaya çıktı !
Rezalet ! Gerçek ameliyat sonrası ağrıları artınca ortaya çıktı !
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi; sağanak yağış kapıda !
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi; sağanak yağış kapıda !
Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır
Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır
İşte İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılan yollar
İşte İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılan yollar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mayıs 2018 11:15

Kadın öğretmen öğrencisine çıplak fotoğraf gönderince...

Konya'da öğretmen eşinin erkek öğrencisiyle mesajlaştığını öğrenen koca, hem eşini boşadı, hem de tazminat kazandı.

Kadın öğretmen öğrencisine çıplak fotoğraf gönderince...
A+ A-

Konya'da yaşanan olayda, bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

Sık yaşanan telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı, eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu. Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü.

Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

DHA

öğretmen , konya , öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM