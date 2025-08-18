Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu

ORC Araştırma sadece kadın seçmenlerle yaptığı seçim anketinin ardından bu sefer de sadece genç seçmenlerle gerçekleştirdiği "bu pazar genel seçim olsa..." anketinin sonuçlarını yayınladı.

ORC Araştırma, 4-7 Ağustos tarihlerinde 2 bin 320 kadın seçmen ile bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmişti. Kadın seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin siyasi parti tercihlerinde, genel tercihlere göre partiler arasındaki farkın daha açık olduğu görülmüştü.

Ankete katılan kadınların yüzde 35,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. CHP'yi en yakın takip eden AK Parti'nin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

ORC Araştırma bu sefer de genç seçmenlerle bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

ORC Araştırma; 13-16 Ağustos tarihleri arasında, 17-29 yaş arası 2160 katılımcı ile gerçekleştirdiği ‘Gençlerin oy tercihleri’ isimli anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

“Bu pazar genel seçim olsa” hangi partiye oy verecekleri sorulan katılımcıların yüzde 28,3'ünün yanıtı 'CHP' oldu. AK Parti diyen gençlerin oranı ise yüzde 24,1 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

CHP - Yüzde 28,3

AK Parti - Yüzde 24,1

Şerit ihlali faciaya neden oldu! 4 ölü 4 yaralı

ZAFER - Yüzde 9,1

DEM - Yüzde 7

MHP - Yüzde 6,6

İYİ P - Yüzde5,2

YRP - Yüzde 4,3

YMP - Yüzde 3

TİP - Yüzde 2,8

SP - Yüzde 2,5

A PARTİ - Yüzde 2,4

BBP - Yüzde 2,1