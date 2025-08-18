  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu

Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu

Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu
Güncelleme:

ORC Araştırma sadece kadın seçmenlerle yaptığı seçim anketinin ardından bu sefer de sadece genç seçmenlerle gerçekleştirdiği "bu pazar genel seçim olsa..." anketinin sonuçlarını yayınladı.

ORC Araştırma, 4-7 Ağustos tarihlerinde 2 bin 320 kadın seçmen ile bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmişti. Kadın seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin siyasi parti tercihlerinde, genel tercihlere göre partiler arasındaki farkın daha açık olduğu görülmüştü.

Ankete katılan kadınların yüzde 35,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. CHP'yi en yakın takip eden AK Parti'nin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

 

ORC Araştırma, Ağustos ayına dair kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Dün büyükşehirlerdeki seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ORC bugün de sadece kadın seçmenlerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.

ORC Araştırma bu sefer de genç seçmenlerle bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

ORC Araştırma; 13-16 Ağustos tarihleri arasında, 17-29 yaş arası 2160 katılımcı ile gerçekleştirdiği ‘Gençlerin oy tercihleri’ isimli anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

“Bu pazar genel seçim olsa” hangi partiye oy verecekleri sorulan katılımcıların yüzde 28,3'ünün yanıtı 'CHP' oldu. AK Parti diyen gençlerin oranı ise yüzde 24,1 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

ORC Araştırma sadece kadın seçmenlerle yaptığı seçim anketinin ardından bu sefer de sadece genç seçmenlerle gerçekleştirdiği "bu pazar genel seçim olsa..." anketinin sonuçlarını yayınladı.

CHP - Yüzde 28,3

AK Parti - Yüzde 24,1

Şerit ihlali faciaya neden oldu! 4 ölü 4 yaralı
Şerit ihlali faciaya neden oldu! 4 ölü 4 yaralı

ZAFER - Yüzde 9,1

DEM - Yüzde 7

MHP - Yüzde 6,6

İYİ P - Yüzde5,2

YRP - Yüzde 4,3

YMP - Yüzde 3

TİP - Yüzde 2,8

SP - Yüzde 2,5

A PARTİ - Yüzde 2,4

BBP - Yüzde 2,1

text-ad
Etiketler anket orc araştırma seçim anketi anket sonuçları ORC bu pazar seçim olsa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha! Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha! Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada! İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada! İki katlı evin balkonu çöktü; 2'si bebek çok sayıda kişi yaralandı İki katlı evin balkonu çöktü; 2'si bebek çok sayıda kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Kırmızı et yerine yapay et geliyor iddiaları sonrası ilk resmi açıklama Kırmızı et yerine yapay et geliyor iddiaları sonrası ilk resmi açıklama
Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! İstanbul'da bir kadın sokak ortasında satırla katledildi! İstanbul'da bir kadın sokak ortasında satırla katledildi!