Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık''

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 35 yaşındaki bir haber spikerinin ifadesi ortaya çıktı. Kadın spikerin, ''Üçlü ilişki yaşadık. Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Mustafa M., Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler'' şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Ersoy, gözaltına alınmasının hemen ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Ersoy'un TV kanalında çalışanlara yönelik sistematik bir cinsel istismarı olduğu iddia edildi. Ersoy, iddiaları reddetti.

Mehmet Akif Ersoy’un savcılıkta verdiği ifadede ''Çok net siyasi bir operasyon'' ifadelerini kullandığı ve kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği öğrenildi. Ersoy, uyuşturucu testinin de temiz çıkacağını savunup üçlü cinsel ilişki iddialarını kabul etmedi.

KADIN SPİKERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesi; soruşturmada 35 yaşındaki bir kadın spikerin ifadesini paylaştı. Spikerin ismi verilmedi.

Spiker, Ersoy'a yönelik bir zorlama veya örgüt suçlaması yapmadı. Spiker, Ersoy ile üçlü ilişkiye girdiğini iddia etti. Spiker, Ersoy'u uyuşturucu kullanmakla da itham etti.

Kadın spikerin ifadesi şöyle:

"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.

Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa M. ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik.

O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Mustafa M.'yle tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık.

Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet G. 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.

Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.

Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Mustafa M. daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Mustafa M. odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık. Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Mustafa M., Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler."

MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Ersoy da iddialara şöyle yanıt vermişti:

"Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmam ve sonrasında tutuklanmam, hayatımın en ağır ve en sarsıcı süreçlerinden biri oldu. Hakkımdaki karar; gerçeğe aykırı, hukuki temelden yoksun ve kişisel husumetle beslenen gizli tanık isnat ve iddialarının gölgesinde verildi. Şahsıma yöneltilen ağır suçlamaların hiçbiri somut delillerle desteklenmedi. Dosyada yer alan gizli tanık beyanları, çelişkili ifadelerden, dedikodudan ve uydurma kurgulardan ibarettir.

Hukuken de vicdanen de kabul edilmesi güç bir tabloyla karşı karşıyayım. Sorgu aşamasında da açıkça ifade ettiğim üzere; yirmi yıla yaklaşan meslek hayatım boyunca tüm faaliyetlerim kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiştir; saklı gizli hiçbir işim olmamıştır.

Dosyada hakkımda tek bir somut delil bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanları hem kendi içinde tutarsızdır hem de hukuki geçerlilikten uzaktır. Suçlamaya konu edilen kişilerle örgütsel bağ kurmam bir yana, bir kısmıyla yıllardır görüşmüşlüğüm bile yoktur.

Bugün maruz kaldığım isnatlar, hakkımda bir süredir sistematik biçimde yürütülen bir itibar suikastı, haysiyet cellatlığı zincirinin son halkasıdır. Sosyal medyada üretilen manipülasyonlar, kasıtlı karalama kampanyaları ve belirli çevrelerin yönlendirdiği yalanlar bu süreci beslemiştir. Daha önce de itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz kaldım; hukuken önünde aklandım ya da gerekli davaları açtım. Şimdi aynı yöntem, farklı bir kurguyla yeniden sahneye konmaktadır.

Bazı gizli tanık ifadelerinin, soruşturmanın doğal akışı içinde çökmeye mahkûm olduğu çok açıktır. Buna rağmen özgürlüğümü kısıtlayan en ağır tedbir olan tutuklama kararıyla karşı karşıya bırakıldım. Bu hukuki değil, insani olarak da büyük bir sarsıntıdır.

Ben bir gazeteciyim. Görevimi kimi zaman savaş cephelerinde, kimi zaman en zorlu coğrafyalarda icra ettim. Kamu yararı, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini korumak adına güç bir mücadeleyi elimden geldiğince verdim. Bu ülkeyi, bu milletin vicdanını ve adalet duygusunu her zaman üstün tutmaya gayret ettim. Bugün yaşananlar ise bu değerlere duyduğum inancı sınasa da onu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.

Toplumun farklı kesimlerinden kimselerin bu süreçte gösterdiği sağduyu, insaf ve adalet çağrıları, içinde bulunduğum zorlu günlerde bana güç vermiştir. Vicdanların ölmediğini görmek, umut vericidir.

Bu vesileyle açıkça ifade etmek isterim:

Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum; bu suçlamalar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir.

Hukuki mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçekler, er ya da geç tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır.

Adalete olan inancımı koruyorum. Bu ülkenin insanlarının vicdanının, eninde sonunda gerçeğin yanında duracağına inanıyorum.

Bu zorlu süreçte destek veren herkese, masumiyet karinesini hatırlatanlara ve sağduyusunu koruyanlara yürekten teşekkür ediyorum.

Bu açıklamayı, kamuoyuna bilinçli biçimde çarpıtılarak sunulan sürecin gerçek yüzünü paylaşmak ve hem mesleki hem ailevi itibarımı korumak adına yapıyorum. Soruşturma sürecinde vereceğim mücadele ile hakkımdaki asılsız iddialara inanmayıp bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmayacağım.

Canım ailem, güzel evlatlarım, çok kıymetli dostlarım sizi çok seviyorum. İnanıyorum ki olanlarda hayır vardır. Kahrı da hoş, lütfu da hoş.

Muhabbetle."

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Ersoy ile birlikte Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" iddiasına yer verilmişti.

Sabah Gazetesi