Kadın yolcu, otobüs terminalini birbirine kattı

İstanbul Ümraniye'de kendisini taksiye almayan taksiciye kızan bir kadın yolcu, şoförün üstüne sıcak çay döküp kafa attı.

Ümraniye'deki olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Dudullu'da bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsüyle şehir dışından İstanbul'a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi.

SICAK ÇAY DÖKTÜ, KAFA ATTI

İçinde yolcusu bulunan taksinin şoföründen, durakta taksi olmadığı cevabını alan kadın sinirlendi.

Sıcak çayı taksi şoförünün üzerine döken kadın ardından bir başka durak çalışanına kafa attı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Durak çalışanında kafa atarak karşılık verdiği o anlar ve yaşanan gerginlik terminalde bulunan taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsten inen kadının taksi şoförüne sıcak çay döktüğü, daha sonra taksi durağı çalışanı bir kişiye de kafa attığı görülüyor.

Gerginlik üzerine durak çalışanında kadına kafa atarak karşılık verdiği çevredekilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığı görülüyor.