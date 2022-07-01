  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadın yolcu, otobüs terminalini birbirine kattı

Kadın yolcu, otobüs terminalini birbirine kattı

Kadın yolcu, otobüs terminalini birbirine kattı

İstanbul Ümraniye'de kendisini taksiye almayan taksiciye kızan bir kadın yolcu, şoförün üstüne sıcak çay döküp kafa attı.

Ümraniye'deki olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Dudullu'da bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsüyle şehir dışından İstanbul'a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi.

SICAK ÇAY DÖKTÜ, KAFA ATTI
İçinde yolcusu bulunan taksinin şoföründen, durakta taksi olmadığı cevabını alan kadın sinirlendi.

 Sıcak çayı taksi şoförünün üzerine döken kadın ardından bir başka durak çalışanına kafa attı.

 YAŞANANLAR KAMERADA
Durak çalışanında kafa atarak karşılık verdiği o anlar ve yaşanan gerginlik terminalde bulunan taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsten inen kadının taksi şoförüne sıcak çay döktüğü, daha sonra taksi durağı çalışanı bir kişiye de kafa attığı görülüyor.

Gerginlik üzerine durak çalışanında kadına kafa atarak karşılık verdiği çevredekilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Etiketler kadın yolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temmuz da zamla geldi: Sigaraya bir zam daha!
Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Rus sunucudan akıllara zarar Bayraktar TB2 açıklaması! Alay konusu oldu
Mehmet Barlas'tan AK Parti için ''hayırdır inşallah'' dedirten ifadeler
Düşüşe geçen altın fiyatları için ''pişman olursunuz'' uyarısı
Milletin vekillerinin maaşına dudak uçuklatan zam
Hepsi değişti! SGK primi, brüt asgari ücret, işsizlik primi... İşte asgari ücret hesap tablosu
Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi
17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu
Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı