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  3. 27 Aralık 2019 17:11

Kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı

Adana'da kullandığı otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan ve vatandaşlar tarafından darp edilen kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kadını ağzından bıçaklayan adam tutuklandı
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Adana'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçaklayan ve vatandaşlar tarafından darp edilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 23 Aralık'ta, kullandığı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darbedilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Taburcu edilen Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Kaya'dan şikayetçi olmadı.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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