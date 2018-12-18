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  3. 18 Aralık 2018 21:35

Kadını sokakta sürükleyerek dövdüler

Diyarbakır'da bir kadın, dedikodu yaptığı iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından dövülerek yerde sürüklendi.

Kadını sokakta sürükleyerek dövdüler
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Diyarbakır’da N.K. isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2’si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi. Kadının dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.’yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.’nın, kendisini döven 2’si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

DHA

kavga , diyarbakır , kadın
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