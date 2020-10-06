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  3. 06 Ekim 2020 15:18

Kadını zorla götürmeye çalışan Suriyeliyi vatandaşlar engelledi

İstanbul Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.

Kadını zorla götürmeye çalışan Suriyeliyi vatandaşlar engelledi
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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı.

Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.

AA

esenyurt , suriye uyruklu
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