Kadınlar arasında şaşkına çeviren trend: Boy uzatma değil, boy kısaltma!
Yurt dışında kadınlar arasında başlayan yeni bir trend, sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kadınlar partnerlerinden daha kısa olmak isteğiyle boy kısaltma operasyonlarına yöneliyor. Bu operasyonlar için en çok tercih edilen ülkenin ise Türkiye olduğu belirtildi.
İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, yurt dışında yaygın olan yeni bir trendi gözler önüne serdi.
Habere göre son dönemde çok sayıda yabancı kadın "parterlerinden kısa görünmek" ya da "erkeklerin kadından kısa olmama isteğini karşılamak" gibi gerekçelerle İstanbul’daki bir klinikte 'boy kısaltma ameliyatı' oldu.
2023’TEN BU YANA 10 OPERASYON
Türkiye gazetesinin aktardığına göre, klinik yetkilileri, 2023’ten bu yana 10 operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu yöntemle üst bacağın 5,5 cm'ye kadar, alt bacağın ise 3 cm'ye kadar kısaltılabileceği iddia ediliyor.
UYLUK KEMİĞİNİN BİR KISMI ÇIKARILIYOR
Bu operasyon, bacak kemiğinin kesilerek uyluk kemiğinin bir kısmının çıkarılmasını kapsıyor. Kesilen kemikler daha sonra metal bir çubukla birleştirilip sabitleniyor.
İLK BİR AY TEKERLEKLİ SANDALYEDEN DESTEK ALINIYOR
İyileşme sürecinden sonra ise sabitleme çubuğu çıkarılıyor. Ameliyattan sonra, taburcu edilmeden önce ortalama üç ila beş gün hastanede kalmak gerektiği ve ilk bir ay boyunca tekerlekli sandalye veya yürüteç yardımıyla destek alınması gerekiyor.
Klinikler, bu işlemin görünür bir iz bırakmadığını iddia ediyor.
ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Fakat ameliyatlardan sonra oluşabilecek komplikasyonlarda, hastaların tekerlekli sandalyeye mahkum olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan, bu işlemin kas gücünde azalma, eklem çıkıkları ve uzun süren iyileşme süreci gibi riskleri var. Daha ağır vakalarda ise yağ embolisi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
EK HİZMETLER SUNULUYOR
Korkulara rağmen, bazı Türk klinikleri artık şehir turları, restoran yemekleri ve tekne gezilerinin yanı sıra ameliyatı ve sonrasında hastanede kalmayı da içeren tamamlayıcı paketlerin reklamını yaparak popülerlik kazanıyor.
