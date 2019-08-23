Kadınlar Emine Bulut için sokağa çıkıyor: ''Ölmek istemiyoruz!''

Boşandığı kocası tarafından katledilen ve son görüntülerinde "Ölmek istemiyorum" sözleri duyulan Emine Bulut için çeşitli kadın platformları tarafından eylem çağrısı yapıldı.

Kadınlar, Emine ve katledilen tüm kadınların sesi olarak bu akşam 'Ölmek istemiyorum' sloganı ile sokağa çıkacak.

Bugün düzenlenecek eylemler şöyle:

İstanbul: Beşiktaş Hakan Pastanesi önü, saat 19:00

Ankara: Kuğulu Park, saat 19.00

İzmir: Türkan Saylan Kültür Merkezi, saat 18.30

Kocaeli: Belediye İş Hanı önü, saat 18.30

Eskişehir: Kanatlı AVM önü, saat 18:00

Antalya: Attalos Heykeli önü, saat 18:30

Hopa: Hopa Belediye Parkı, saat 18:30





