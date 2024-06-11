Kadınlar plajını herkese açan belediyeden eleştirilere yanıt

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kadınlar plajının ortak kullanıma açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada kadınlar plajının kayıt dışı ve yasa dışı olduğunu belirterek "burası özgür bir ülke" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan kadınlar plajının ortak kullanıma açılmasına yönelik eleştirilere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yanıt verdi.

Balcıoğlu, Selimpaşa’daki kadınlar plajı hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CİMER ve çeşitli kurumlardan kendisine ulaşan belgelerde, “Kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu; buralarda hiçbir yapı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek gibi engellerin oluşturulamayacağının” belirtildiğini dile getirdi.

Balcıoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Özel ya da tüzel kişiler, yani herkes ancak ve ancak yasalar çerçevesinde hareket edebilir. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edemeyiz, etmemeliyiz de. Bu bahse konu Selimpaşa’daki alanda imar edilen kadınlar plajı tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim, gerekse idari ekibim, kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok, bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle yasalar içerisinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık, ancak bulamadık. O sebeple bu alanı tekrar kamunun kullanımına açtık. Bizim değerlendirmemiz, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden yapılarak gerekli işlem yapıldı.”

Balcıoğlu, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine de şöyle seslendi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğunuz var, yasa yapma hakkı elinizde. Değiştirin yasayı bir değil iki tane kadınlar plajı yapacağım, söz veriyorum. Ben bunu Silivri Belediye Meclisi’nde de anlattım. Orada dört tane direk dikmekle olmuyor, ben altı tane direk dikeceğim, hatta denizi de kapatacağım, ya bu kadar net. Bu konu için de yasayı değiştirin, ben sadece yasayı uyguladım.”