''Kadınlara örnek olsun'' dedi her şeyi anlattı

Bolu'da, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç görüşmediği bir erkeğe 14 bin TL gönderdikten sonra dolandırıldığı anlayan Başak Y. isimli kadın, mahkemedeki ifadesinde, "Bütün kadınlara benim bu durumum örnek olsun. Kesinlikle sosyal paylaşım sitesinden erkeklere güvenmemek lazımmış" dedi.



Bolu'da bir kablo firmasına ait fabrikada çalışan Başak Y., sosyal paylaşım sitesi, üzerinden kendisini polis olarak tanıtan ve adının Hakan Taşkıran olduğunu söyleyen kişiyle tanıştı. Genç, kadın karşısındaki kişinin kendisine gönderdiği başkasına ait fotoğraflardan ve söylediği sözlerden etkilenerek aşık oldu. Hakan Taşkıran ismini kullanan kişi, Başak Y.den ihtiyacı olduğu gerekçesiyle farklı zamanlarda para istedi. Başak Y. de duygusal olarak bağlandığı bu kişiye toplamda 14 bin TL. gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Asıl isminin Aydın A. olduğu öğrenilen kişi hakkında Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın A. katılmazken, Başak Y. mahkeme salonunda yerini aldı. Genç kadın mahkemede verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı:

"YAKIŞIKLI BİRİSİYLE TANIŞTIM"

"2016 yılında sosyal paylaşım sitesinden Hakan Taşkıran isimli yakışıklı birisiyle tanıştım. Aramızda duygusal bir bağ başladı. Gönlümü de kaptırmıştım. Bana kendisinin polis olduğunu, hatta bekar olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Benden ilk olarak telefon borcu olduğunu ve 485 TLye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de onu kıramadım ve hemen parayı havale ettim. Duygusal bağım her geçen gün artmıştı. Sosyal medya hesabından sürekli olarak hep güzel sözler söylüyordu. Ben de onunla evlenmek istiyordum. Son olarak biraz borcu olduğunu ve hastalandığını söyleyerek benden yine para istedi.

"POLİS DE DEĞİLMİŞ"

Ben de 10 bin lira kredi çekip ona gönderdim. Bu güne kadar kendisine yaklaşık 14 bin TL para gönderdim. Çektiğim kredilerle birlikte ben de bankaya 35 bin TL borçlandım. En son olarak benim yanıma gelmesini istedim. Onu görmek istiyordum ve benden 130 TL de yol parası istedi. Onu da gönderdim. Bu son görüşmemiz oldu. Daha sonra öğrendim ki adı Hakan Taşkıran değil Aydın A.ymış. Polis de değilmiş, profilindeki fotoğraf da ona ait değilmiş. Defalarca paramı geri istedim ama hem sosyal paylaşım sitesindeki hesabını hem de cep telefonunu kapattı. Hayatım bitti. Borç batağı içerisine girdim. Kim bilir benim gibi kaç tane kadının hayatını bu şekilde mahvetti. Bütün kadınlara benim bu durumum örnek olsun. Kesinlikle sosyal paylaşım sitesinden erkeklere güvenmemek lazımmış. Beni dolandıran kişinin bir an önce yakalanmasını ve adaletin önünde hesap vermesini istiyorum."

Başak Y.nin ifadesinin ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.