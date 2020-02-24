Kadınlardan 8 Mart çağrısı !

Geçtiğimiz sene polis, 8 Mart Yürüyüşü için İstiklal Caddesi’nde ve birçok şehirde toplanan kadınlara müdahalede bulunmuştu.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artmaya devam ederken, haklarını savunmak üzere kadınlar yürüyüşlerine 2020’de de devam edeceklerini duyurdular.

‘’YINE SOKAKLARDAYIZ’’

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ise sokaklara taşındı. 1984'ten itibaren ise her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

Kadınlar, her sene olduğu gibi bu sene de sokaklara çıkmaya devam edecek. 8 Mart Pazar günü, saat 19:00’da İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapacaklarını duyurdular.

Kadınlar, ‘’Patriyarkaya, heteroseksizme ve erkek şiddetinin bütününe karşı 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün 18’inci yılında yine sokaklardayız’’ açıklamasında bulundular.

501 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

6284 Sayılı Kanun’un ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanmamış olması ile birlikte 1 sene 1 ay içerisinde toplam 501 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; 2019 yılında toplam 474 kadın, ve 2020 yılının Ocak ayında 27 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Öldürülen 474 kadının 358’inin koruma kararının olup olmadığı bilinmezken, 104 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmamaktadır. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilememesi ve katillerin caydırıcı cezalar almaması sebebiyle kadına şiddet durmadan devam ediyor.