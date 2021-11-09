  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadınlardan, Erdoğan'a ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi

Kadınlardan, Erdoğan'a ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi

Kadınlardan, Erdoğan'a ''İstanbul Sözleşmesi'' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadelerine ilk tepki kadınlardan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasının ardından kadınlar,"Kadın mücadelesini karalayamazsın. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında "Her kim bu ülkede bir daha ‘İstanbul Sözleşmesi’ diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdoğan'a tepki gösterdi. "Kadın mücadelesini karalayamazsın" diyen kadınlar, "Özgürce yaşamak için bir kez daha söylüyoruz: #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler kadınlar tepki istanbul sözleşmesi kadın cinayetlerini duduracağız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle büyüledi
Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç
Nusret tüm dünyadaki restoranlara ilham vermeye devam ediyor: Altın pizza üretti
Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü
Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak kehanet! 3 Nisan...
Sedat Peker'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması
Esra Erol'da bir rezalet daha: Dolandırdığı adamı ''Keriz-3'' diye kaydetmiş!
Türk restorandan skandal tanıtım: Arap müşterilere...
Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Alçaklıktır, terbiyesizliktir
Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu