Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi için yeni eylem

İktidarın tartışmaya açtığı İstanbul Sözleşmesi için yurt genelinde çeşitli eylemler düzenleyerek “Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula” çağrısında bulunan kadınlar, eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Kadınlar sosyal medya plaftormlarında İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini anlatmak amacıyla sözleşmenin maddelerinin teker teker okunduğu bir eylem zinciri başlattı.

Sözleşmenin bir maddesini okudukları videoyu paylaşan kadınlar, #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle diğer kadınları da zincire katılmaya davet ediyor.