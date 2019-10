Kadınları aşağılayan okul müdürü TBMM gündeminde

İzmir Karaburun’da 5 yıldır İlköğretim Okulu Müdürlüğü yapan Şahin Özdemir’in “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” sözünü sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü. İlçenin CHP’li kadın Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ‘Örümcek kafalılar’ diyerek tepki gösterdi.CHP İzmir Milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan’da müdürün görevden alınmasını istedi ve konuyu meclise taşıdı.

Karaburun İlçesi’nde 5 ylıdır ilköğretim müdürlüğü görevini sürdüren Şahin Özdemir, sosyal medya hesabından, “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı kullandı. Paylaşım ardından, CHP ve AKP’li meclis üyeleriyle kadınlar tepki gösterdi. İlçenin Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’da paylaşıma tepki gösterdi ve kadın kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürünü arayarak tepkisini dile getirdi. Tepkiler üzerine müdür, hesabından fotoğrafı kaldırdı.

Cumhuriyet’e konuşan ilçenin kadın Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’da müdürün ilçeyi terketmesi gerektiğini söyledi. Başkan Girgin, “ Bunu paylaşan bir ilkokulun müdürü. Biz bu kişiye çocuklarımızı emanet ediyoruz. CHP ve AKP’lilerde tepki gösterdi. Bu nasıl bir kirli düşünce. Buna sebebiyet verenler utansın!. Biz çocuklarımızı böyle örümcek kafalılara teslim ediyoruz. Düşünün ilçenin kaymakamı, belediye başkanı ve dört muhtarı kadın. Sokakta bu kişiye elimizi uzatıyoruz” diyerek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Başkan Girgin, müdürün öğretmen olan eşinin daha öncede, çocukları cinlerle tehdit ettiği için kısa süre görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

MİLLETVEKİLLERİ MECLİSE TAŞIDI

CHP İzmir Milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan’da müdürün görevden alınmasını istedi.

Av. Sevda Erdan Kılıç: Tek kelimeyle yazık. Karaburun İlkokulu’nda okuyan çocuklar, diğer bütün okullarda okuyan çocuklar gibi bizim, Türkiye’nin geleceğidir. Şahin Özdemir gibi zavallı kişilerin o kirli düşünceleriyle,geleceğimizin emaneti olan çocuklarımızın zihnini kirletmeye hakkı yoktur. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulunuyorum: Kendini müdür zanneden o kişi, bir an önce görevden el çektirilmelidir ya da uzaklaştırılmalıdır. Bu sözleri kadın ya da erkek hiç kimse kabul edemez, etmemelidir. Müdür hakkında gerekli idari ve adli tahkikat bir an önce başlatılarak, çocuklarımız, başı açık kadınlara hakaret eden o kişiden bir an önce kurtarılmalıdır. Tabi bu müdür gibi kişilerin bu sözleri söyleme cesaretini bulmasına neden olan da başta AKP Genel Başkanı olmak üzere devleti yöneten kişilerin o zihniyeti besleyen açıklamalarıdır. Hani bir söz vardır ya ‘balık baştan kokar.’ diye. İşte bu söz tam da bu durum için söylenmiş bir sözdür. Bu müdür acilen görevden alınmalıdır.”

HADSİZLİKTİR!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve okul müdürlüğü görevini yürüten bir eğitimcinin böyle bir paylaşımda bulunması en hafif tabirle hadsizliktir. Bu, etik olmamakla birlikte hem Anayasamız hem de Temel Eğitim Kanunu açısından suçtur.Halkı kin ve nefrete tahrik eden bu kişi hakkında derhal idari ve adli süreç başlatılmalıdır. Karaburun Belediye Başkanımız ve ilçe Kaymakamımız kadındır, bu paylaşım belediye başkanımız ve kaymakamız nezdinde tüm dünya kadınlarına hakaret niteliğindedir. Bir kadının örtülü-örtüsüz olmasının bir önemi yoktur tüm kadınlar eşit yurttaştır, özgürdür, istedikleri gibi giyinirler ve bu hiç kimsenin ‘eleştiri’ konusu olmaz.”