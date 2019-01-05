İstanbul'un iki ilçesi kar altında ! Beyaza büründü...
İstanbul'un iki ilçesi kar altında ! Beyaza büründü...
Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı ! İşte dikkat çeken isimler
AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı ! İşte dikkat çeken isimler
Sigaraya bir zam daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Sigaraya bir zam daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Dünyada sadece Türkler yaptı ! ABD ve Avrupa sıraya girdi...
Dünyada sadece Türkler yaptı ! ABD ve Avrupa sıraya girdi...
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 16:55

''Kadınları çekmeyin'' dedi ama...

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri "Kadınları çekmeyin çocuklarım var" dedi.

''Kadınları çekmeyin'' dedi ama...
A+ A-

Antalya’da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri, "Kadınları çekmeyin çocuklarım var" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. 

Narkotik ekipleri çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 4 bin 971 adet hap ele geçirdi. Araç içindeki A.H, O.H ve G.H gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sokakta satışını yapan H.H, S.D, ve M.S. de suçüstü yakalandı. 

M.S’nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 487 adet ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.H, O.H, G.H, H.H, S.D, M.Y ve M.S, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi. 

2'si kadın 7 şüpheliden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, kadınları çekmeyin, arkada kadınlar var. Çocuklarım var kurban olayım" dedi. 

İHA

kadın , çocuk , antalya , uyuşturucu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM