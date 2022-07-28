Kadınları hedef alan imam Halil Konakçı'dan yeni açıklama

Kadınları cinsiyetçi ifadelerle hedef alan imam Halil Konakçı, eleştirilere yanıt verdi.

“Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzına saldıran imam Halil Konakçı, yeni bir paylaşım yaptı.

Konakçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize düşen zamanı güzel kullanıp mesleğimizi yapmaya devam etmektir. Daha fazla israf edecek vaktimiz yok. Şahsımıza yönelik planlı ve programlı saldırı, hakaret ve tehdit edenleri muhatap almadan, bu vatanın öz evladı olarak son nefesimize kadar mesleğimizi yapmaya yani “Nefsimize, neslimize ve tüm insanlığa tebliğe devam edeceğiz” tüm tehdit ve hakaret edenleri adli makamlara havale edip gerekeni yaptık. Daha fazla israf edecek vaktimiz yok." ifadesini kullandı.