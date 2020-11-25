Kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis ablukası

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddeti ve erkek egemen anlayışı protesto etmek İstiklal Caddesi’nden Taksim’e yürümek isteyen Kadın Komiteleri üyeleri polis ablukasına alındı.



Kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için yurdun dört bir yanında sokaklara indi. İstanbul’da Kadıköy’de düzenlenen eylemlerin yanısıra 25 Kasım ve 8 Martlardaki ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ ile özleşen Taksim’de Kadın Komiteleri’nin ve 25 Kasım Taksim İnisiyatifi’nin çağrısıyla eylemler düzenlendi.

“DEVLET 10 KADINI REHİN ALDI”

Akşam saatlerinde Taksim Meydanı’na çıkarak açıklama yapmak isteyen Kadın Komiteleri üyeleri polis ablukasına alındı. Oturma eylemi polis ablukası artında sürerken bir kadın yaşananları şöyle anlattı:

“11 kadına yüzlerce polis saldırdı. Saldırı sırasında arkadaşımız Ezgi fenalaştı, alan açıp müdahale etmemize izin vermedikleri için arkadaşımız bayıldı. Ezgi şimdi nerede bilmiyoruz; Ezgi gelene kadar, Ezgi’den haber alana kadar buradan kalkmıyoruz, oturma eylemimizi sürdüreceğiz. Devlet resmen 10 kadını 25 Kasım’da rehin aldı. Biz 25 Kasım’da Taksim’den vazgeçmiyoruz ve basın açıklaması yapmak istiyoruz. Tüm kadınları buraya çağırıyoruz.”

Kadınların etrafını çevreleyen polis, basının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.