Kadınların kabusu oılmuştu! Tam 7 yıl sonra yakalandı

Farklı illerde gözüne kestirdiği kadınları evlilik vaadiyle kandırarak banka ve kredi kartlarındaki parayı çekip dolandıran şahıs, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, başta İzmir, İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok ilde kadınları tuzağa düşürüp evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra banka ve kredi kartlarındaki parayı çekerek dolandıran H.A.’nın Kocaeli’nden Ankara’ya geldiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Mamak’ta bir evde saklanan zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

H.A.’nın ayrıca çalışmak üzere girdiği iş yerlerinde güven tesis edip hırsızlık olaylarına karıştığı, internet üzerinden tanıştığı kadınların uygunsuz fotoğraflarını ele geçirerek şantaj yaptığı, 7 yıldır firari durumda olduğu, 15 farklı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Firari şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.