Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki ''Rusya'' öngörüsü gerçek oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Atatürk düşmanlığıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma gündem oldu. Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini, bir sonraki hedefinin ise Azerbaycan olacağını söylemişti.

Rusya- Ukrayna krizinde dananın kuyruğu koptu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

8 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişe ile takip ederken Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bahsi geçen videoda Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini ve bir sonraki hedefinin Azerbaycan olacağını ifade ediyor.

"EVVELA KIRIM, ARKASINDAN DA UKRAYNA"

Mısırlıoğlu söz konusu videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum."