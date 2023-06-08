Kadir Şeker cezaevinden ''izinli'' olarak tahliye edildi

Kadir Şeker, açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te , Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

KADİR ŞEKER, YENİDEN TAHLİYE EDİLDİ

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Kadir Şeker'in, cezası onandıktan sonra açık cezaevinde geçireceği infaz süresi var. Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları için de cezaevi izleme kurulu, müvekkilimizin de o tarihe kadar izinli olması için tahliyesine karar verdi'' dedi.