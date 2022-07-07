Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi: İşte ilk görüntüler

2 senedir tutuklu olan Kadir Şeker artık özgür. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Kadir Şeker hakkında son dakika kararı! 5 Şubat 2020'de Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta sevgilisine şiddet uygulayan Özgür D.'ı bıçakla öldüren Kadir Şeker, savunmasında niyetinin öldürmek olmadığını araya girerek ikiliyi sakinleştirmek istediğini belirtmişti. Özgür D.'ın kendisine saldırdığını belirten Kadir Şeker, uzun süredir cezaevindeydi. Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrasında tahliye kararı çıktı ve Kadir Şeker tahliye oldu.

AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.

İKİ SENEDİR CEZAEVİNDE OLAN KADİR ŞEKER HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyleyerek tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEREK ADLİ KONTROL KARARIYLA TUTUKLULUK HALİNİN KALDIRILMASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan ise, tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, ''Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

KADİR ŞEKER'İN TAHLİYE KARARINA MAKTULÜN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Kararı televizyondan öğrenen Özgür D.’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek, “Sokak ortasında ben darp edildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli. Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah’ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın” ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Remzi Niyazi D. ise, “Devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi, 2.5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara’ya Yargıtay’a gidiyorum. Hakkımda yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum” dedi.

KADİR ŞEKER'İN ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTI

Kadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, ''Kadir'in tahliye haberini aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Konya'da Akşehir'e gitmek için yola çıktık. Kadir'i çok özledik. Heyecandan, sevinçten gözlerimiz doldu. Şu an arkadaşları olarak hepimiz tarif edilemeyecek duyguyu yaşıyoruz'' dedi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat 2020’da Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda yaşanmıştı. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe D.’yı dövdüğü öne sürülen Özgür D.’ı engellemeye çalışmıştı. Olay esnasında arbede çıkmasıyla Şeker, Özgür D.’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sonrasında gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Şeker'e ilk olarak, ömür boyu hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirmişti. Son olarak ise mahkeme heyeti Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl, 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

DHA