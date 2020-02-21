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  3. 21 Şubat 2020 20:55

Kadir Topbaş’ın damadının cezası belli oldu !

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'a yönelik davadan ayrılan Kavurmacılar dosyasında sona gelindi. İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kadir Topbaş’ın damadının cezası belli oldu !
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"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanıklar hakkında “FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı’yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

Sözcü

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