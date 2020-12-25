Kadir Topbaş'ın son sağlık durumu

Corona virüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, 16 Kasım'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

TOPBAŞ'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, babasının sağlık durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, "Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi." ifadelerini kullandı.

Topbaş’ın hastaneye kaldırıldığını oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından duyurmuştu.

