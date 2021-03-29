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Kafe ve restoran sahiplerine kötü haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre; tüm illerde kafe ve lokantalar %50 kapasite ile hizmet vermeye başlayacak. Ramazan ayında ise cafe ve lokantalar kapanacak ve sadece paket servis yapabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı.

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili bir açıklama yaptı ve yeni kararı açıkladı.

Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

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