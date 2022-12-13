Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "aralarında gerilim var" denilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanacağı dava için destek mesajı yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Geçen duruşmada tanıklarımız dinlenmedi, uzman mütalaamız dikkate alınmadı. Dolayısıyla bir an evvel karar verme isteğini sözlü olarak söyledi hâkim bey. Fakat biz bir an önce karar vermesinden ziyade adil bir yargılama yapılmasından yanayız. Bir ‘ahmak’ sözünü eden birisi var ilk kez. Bu sözü edene hiçbir işlem yok ama bu sözü iade edene bir dava açılmış durumda. Hâkim ceza vermek eğiliminde olduğunu gösterdi. Hukuka uyulacaksa mahkemenin yarın bir karar vermemesi gerek” dedi.

İLK DESTEK VERENLERDEN BİRİ KAFTANCIOĞLU

Öte yandan duruşma öncesi sosyal medyada, “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle destek mesajları paylaşıldı.

İmamoğlu’na ilk destek verenlerden biri de son dönemde “aralarında gerginlik var” denilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

Kaftancıoğlu, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.

Başta CHP’liler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle Twitter’dan paylaşımda bulundu.