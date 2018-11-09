Kahraman şoför yolcunun hayatını kurtardı !

Eskişehir'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe- Tıp Fakültesi hattında Yusuf Tunel (45) idaresindeki 26 H 0158 plakalı özel halk otobüsünde, önceki gün 30-35 yaşlarında bir kadın yolcu rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcunun bir süre sonra baygınlık geçirdiğini gören otobüs şoförü Tunel, cep telefonuna sarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi.

Daha sonra Tunel, ambulansın gecikebileceği ve hastaneye yakın olduğunu düşünerek otobüsüyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisinin önüne kadar gitti. Otobüste baygın haldeki kadın yolcu, acil servi önünde sedyeyle içeri taşınıp, burada tedavi altına alındı.

"BEN SADECE İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Öte yandan kahraman şoförünün baygınlık geçiren yolcuyu özel halk otobüsü ile Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisine getirdiği esnada bir vatandaş tarafından fotoğrafı çekilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Fotoğraf, kısa zamanda binlerce beğeni ve onlarca teşekkür yorumu aldı. Şoför Yusuf Tunel ise gelen teşekkürlere cevap olarak, "Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.