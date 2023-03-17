Kahramanmaraş bir kez daha sallandı
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:16:24:10 TSİ
Enlem:38.155 N
Boylam:36.674 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/hMJCyJPt9m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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