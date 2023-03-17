  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş bir kez daha sallandı

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı
Güncelleme:

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü. 

Etiketler kahramanmaraş deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adnan Oktar'ın villası dudak uçuklatan bir rakama satıldı
Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi
Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu
Selin vurduğu Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün balıkları ne oldu ?
Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı
AK Parti'nin ''yeni ekonomi modeli'' hakkında çok konuşulacak iddia
Şanlıurfa'da sel böyle vurdu! Korkunç görüntü ortaya çıktı
Sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı
Yenilenen İBB seçimlerini doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı
Gezici'nin seçim anketi canlı yayını karıştırdı