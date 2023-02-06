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Kahramanmaraş depremini 22 gün önceden bildi

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Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş'ın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 22 gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok şehirden şiddetli bir şekilde hissedildi. 10 ilin etkilendiği depremde birçok bina yıkıldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 15 Ocak günü Elazığ’da yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunmuştu. Daş, yaptığı açıklamada, “Daha önce ana hat üzerinde Çelikhan- Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklediğimizi vurgulamıştık, bu beklentimiz halen devam etmekte. Uzun zamandır kırılmayan bir hat var. Aynı zamanda Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı üzerinde de uzun zamandır kırılmayan hatlar var. Türkiye bir deprem bölgesi ve sürekli depremler oluyor. Bunlar devam edecek asıl olan bizim bunlarla nasıl yaşayacağımız, ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım" ifadelerine yer vermişti.

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İHA

Etiketler kahramanmaraş deprem burhan daş
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