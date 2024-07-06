Kahramanmaraş ve Adıyaman'da peş peşe depremler

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 3,5 ve 3,6 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 06:26'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından da 09:01'de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...