Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler

Kahramanmaraş Göksun merkezli saat 08.10'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Göksun'daki depremin ardından Hatay'da da bir deprem oldu. Hatay'daki depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak açıklandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş Göksun merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.10'da gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş Göksun'daki depremin ardından Hatay'da da büyüklüğü 3.1 olan bir deprem meydana geldi. Kandilli, 08:32'de meydana gelen depremin derinliğini 15 kilometre olarak kaydetti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...