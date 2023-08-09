Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından Gaziantep'te de değrem!

Kahramanmaraş Göksun merkezli saat 08.10'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Göksun'daki depremin ardından Hatay'da da bir deprem oldu. Hatay'daki depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak açıklandı. Bu iki depremin ardından bu sefer de Gaziantep'te bir deprem meydana geldi.